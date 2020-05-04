بيان هام.. الخطوط الملكية الأردنية توضح آلية حجز المقاعد على الطائرات وأماكن الإيواء للأردنيين القادمين من الخارج
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جرينتش+2 11:08
فرنسا ترعى مبادرة لتوحيد “الصف الكردي” في شمال سورية بغرض تعزيز النزعات الانفصالية

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