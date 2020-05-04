جابر يعلن اليوم الاثنين عدم وقوع اية إصابة بالكورونا داخل الأردن لليوم السابع، وتسجيل 4 اصابات لقادمين من الخارج

عمان 4 أيار (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه ولليوم السابع على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة، فيما تم تسجيل 4 حالات لقادمين من الخارج 3 منهم أردنيون، وشخص واحد من الجنسية العربية، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في المملكة 465 حالة.

وأكد وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات شفاء، ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 64 حالة، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها للأردنيين للكشف عن فيروس كورونا منذ بداية الأزمة بلغ 87 ألفاً و618 فحصاً، “وسيتم زيادتها خلال الأيام القادمة”.

وأشار الدكتور جابر إلى أنه تبرز أسئلة واستفسارات حول الإغلاق والتشديد رغم أن الحالات صفر على مدى عدة أيام، لافتاً إلى أن العديد من الدول التي اعتقدت أنها نجحت في مكافحة الوباء ومنها إحدى الدول الإسلامية الشقيقة التي كان لديها قبل شهر نحو 900 حالة واليوم وبعد رفع الاغلاقات هناك 17 ألف حالة ونحو ألف حالة يومياً.

وقال وزير الصحة، إن هذا المرض بحاجة إلى حذر دائم وإجراءات على الحدود وفي الداخل لضمان سلامة الجميع، مضيفاً “حققنا انجازات لا نريد إضاعتها نتيجة لضغوطات اجتماعية أو غيرها”، ومشدداً على أنه سيتم اتباع نفس الإجراءات الوقائية وبشكل علمي لضمان سلامة المواطنين وصحتهم.

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