محمد عدوية يطرح ثانى دعاء رمضاني «يارب أنا بدعيلك»/ فيديو

طرح النجم محمد عدوية دعاء جديدا يحمل اسم “يارب أنا بدعيلك” بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو من كلمات السيد على وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان أحمد البرازيلى وحاز على نسب مشاهدة عالية.

ويعد هذا الدعاء الثانى له خلال الشهر، حيث طرح مؤخرا دعاء “اقبل دعائى” وهو من كلمات إسلام فتحى وألحان إسماعيل عبده وإنتاج ياسر حسانين.

ويقول الدعاء: “اقبل دعائى ياربنا وارحمنى من شيطان كفر، واغسلنى من ذنبى الكبير، وسامحنى فى وقت السفر، انا نسيت فرضى الكريم ونجانى فى وقت الخطر”.

وقدم مؤخرا محمد عدوية تتر مسلسل “عمر ودياب” أغنية تحمل اسم “اه ياسبع صنايع” وحققت نجاحا كبيرا وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.

مسلسل “عمر ودياب” كان يحمل اسم “وصل أمانة” قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين، حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.