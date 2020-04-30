جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 6 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليصبح العدد الكلي بالاردن 453
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جرينتش+2 10:42
فرض عقوبات على المنشآت ووسائل النقل العام التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية

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