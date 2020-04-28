مديرية الامن توضح آلية تنفيذ نظام الفردي والزوجي بالسيارات الخاصة والتكسي والسرفيس والباصات الكبيرة والمتوسطة

عمان 28 نيسان (بترا)- اعلنت مديرية الامن العام المباشرة، اعتبارا من يوم غد، بمراقبة تنفيذ تعليمات استخدام المركبات الخاصة بنظام الفردي والزوجي، وضبط المخالفات المرتبطة بها، حيث سيسمح باستخدام المركبات الخاصة من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً وبنظام الفردي والزوجي (ويعتمد الرقم الاخير من اليمين في لوحة الارقام لتحديد المركبة المصرح لها بالمسير في أيام الفردي او الزوجي وليس الترميز ويعتبر الصفر رقما زوجيا).

واوضحت المديريةن في بيان اليوم الثلاثاء، انه سيبدأ العمل يوم غد الاربعاء بالسماح للمركبات التي تنتهي برقم فردي، على ان يسمح في اليوم التالي للمركبات التي تنتهي برقم زوجي بالمسير، ويستمر العمل بهذا النظام وعلى هذا النحو لحين صدور تعليمات جديدة تلغيه او تعدله، كما سيسمح باستخدام المركبات الخاصة داخل المحافظات فقط ويمنع وجود اكثر من شخصين داخلها، ويسري نظام الفردي والزوجي على المركبات الاجنبية والادخال المؤقت والدراجات النارية والسكوتر.

وستنفذ هذه التعليمات في المحافظات التي لم يعدل نظام الحظر بها، ويستثنى منها حملة التصاريح الالكترونية الذين حصلوا عليها سابقاً بحكم طبيعة عملهم.

يشار الى أن أيام الحظر الشامل لا تغير الدور بين الزوجي والفردي، بل يستمر الدور كما هو، وللتوضيح فإن تناوب الدور بين الزوجي والفردي منذ يوم غد الأربعاء وحتى السبت يكون على النحو التالي: الأربعاء: فردي، الخميس: زوجي، الجمعة: حظر شامل والدور الأصلي فردي، السبت: زوجي، ويستمر الدور بهذا النسق تباعا، بحيث لا يطرأ تغيير عليه.

كما ويسري نظام الفردي والزوجي على كافة وسائل النقل العامة (التكسي، السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة، التطبيقات الذكية)، اضافة الى ضرورة التزامهم وتقيدهم بشروط السلامة العامة اثناء عملهم وهي: عدم تحميل اكثر من شخصين بالنسبة لمركبات التكسي والتطبيقات الذكية على ان لا يجلسوا بجانب السائق مع وضع حاجز بلاستيكي فاصل بين السائق والركاب، وبالنسبة لحافلات النقل المتوسطة والكبيرة يمنع ان تزيد حمولتها على 50 بالمئة من العدد الكلي للحمولة الاجمالية، والزام سائقي وسائط النقل بارتداء ادوات السلامة العامة (الكمامة والكفوف) واستخدام المعقمات داخلها، وتنظيف المركبات والحافلات وتعقيمها باستمرار ، ومراجعة كافة التعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى لكل فئة من فئات النقل العام والتقيد بها قبل المباشرة بالعمل.

واهابت مديرية الامن العام بالجميع الالتزام التام بما صدر من تعليمات وعدم تجاوزها، مؤكدة انه سيتم متابعة إنفاذها والتقيد بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين اضافة الى حجز المركبات المخالفة لمدة شهر ووفق اوامر الدفاع.

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