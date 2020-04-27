فُرجت.. السماح للمواطنين باستخدام سياراتهم الخاصة وفقا لأرقامها (الفردي والزوجي) اعتباراً من صباح بعد غدٍ الأربعاء

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة انه تقرر اليوم السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة 8 صباحاً و 6 مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020، وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت وستخضع هذه التجربة للتقييم والمراجعة بشكل مستمر للوقوف على مدى جدواها.

وتابع العضايلة انه سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين.

وبشأن حاملي التصاريح،اوضح العضايلة، انه يسمح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم، مشيرا الى أن التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

وبشأن الدعم المخصّص لعمّال المياومة، الذين تقطّعت أعمالهم بسبب إجراءات فرض حظر التجوّل؛ تمّ تقديم مساعدات نقديّة مباشرة لـ68 ألفاً و464 أسرة، من خلال صندوق المعونة الوطنيّة، وقد بلغت القيمة الإجماليّة للمبالغ التي تمّ توزيعها 8 مليون و790 ألف دينار.

وبين أنه يتمّ تحويل مبالغ الدعم إلى الأسر المستفيدة من خلال المحافظ الإلكترونيّة، وسيستمرّ تقديم الدعم للوصول إلى 200 ألف أسرة، أوّلاً بأوّل، وبعد انتهاء الأسر المستهدفة من إنشاء محافظ إلكترونيّة لتلقّي الدعم.

وأضاف: ” قامت لجنة إدارة الحساب الرئيس لصندوق “همّة وطن” بتحويل مبلغ ٢٧ مليون دينار إلى حساب أمانات صندوق المعونة الوطنيّة، للمباشرة بصرف المساعدات النقديّة الطارئة لهذه الأسر”.

وقال: “حتى اليوم، بلغ عدد المنشآت المسجّلة حديثاً لدى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي تسعة آلاف وخمسمائة منشأة، منذ إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني”.