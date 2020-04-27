إعادة تشغيل وسائط النقل العام بعد غد لخدمة عموم المواطنين ولكن داخل كل محافظة فقط

قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، امس الاحد، إنّ إعادة تشغيل قطاع النقل العام سيقتصر داخل المحافظات فقط دون الخروج منها، بدءا من الاربعاء، ما بين الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء.

وأضاف اللوزي، لقناة “المملكة”، أنّه يسمح بتحميل نصف عدد مقاعد أي وسيلة نقل عمومي، حيث يسمح لكافة المواطنين باستخدام وسائل النقل ولا يقتصر على حملة التصاريح.

وتابع: سيتم مراجعة نسبة تشغيل النقل العام من ناحية زيادتها أو تخفيضها أسبوعيا، حيث سيتم زيادتها إذ دعت الحاجة.

وبين اللوزي، أن رفع أو تخفيض نسبة التشغيل تعتمد على مدى التزام المشغل والمواطن في تطبيق تعليمات الصحة والسلامة العامة، التي ستنشر الاثنين.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة،قد اعلن، امس الأحد، أنه تقرّر، بناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصّة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50%) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

وأضاف، في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه سيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة.