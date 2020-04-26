“قناة أبوظبي” تباشر عرض مسلسل “الساحر” طوال شهر رمضان

ضمن باقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان المُبارك ، باشرت قناة “أبوظبي” بعرض مسلسل “الساحر” في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات (10 مساءً بتوقيت السعودية) لتوفير محتوى متنوع يُلبي أذواق جميع فئات الجمهور.

وقد بدأت الحلقة للأولى للمسلسل باعتذار واعتراف من مينا (الذي يلعب دوره الفنان عابد فهد) خلال استضافته في برنامج مباشر، لعدم إلمامه بالتنجيم وأن ما كان يقوله سابقاً ما هو إلا كذب ومحض خيال ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث قامت القناة بقطع بث الحلقة فوراً ليواصل اعترافاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم مجموعة من الناس باختطافه، ثم تعود بنا الحلقة إلى تفاصيل بداياته قبل عدة سنوات.

وتدور أحداث القصة حول شخصية “مينا” الرجل الذي كان ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة، دخل وبمحض الصدفة إلى عالم الكبار ليغير مسار حياته ويصبح منجماً وساحراً يجتذب القلوب بمُساعدة “كارمن” البصارة وليتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة، ويواجه مينا خلال الحلقات القادمة صراعاً بين ماضيه البائس ومستقبله غير المعروف.

كما تتسم شخصية كارمن (التي تلعب دورها الفنانة ستيفاني صليبا) بأنها امرأة قويّة يُحرّكها الغدر لتُغيّر حياة الناس من حولها مثلما غيّرت حياتها ضمن ظروف غريبة وخارجة عن المألوف.

المُسلسل من بطولة النجم عابد فهد، وستيفاني صليبا، ويضم مجموعة من أهمّ وجوه الدراما العربيّة أبرزهم، عبد الهادي الصبّاغ، ومحمّد حداقي، ورنين مطر، ورودريغ سليمان، وجورج شلهوب، وغريس قبيلي، وسلطان ديب، وجوي خوري، ورشا بلال، وفيلدا سمور، وجورج قبيلي، وطارق الصباغ، وهو من تأليف سلام كسيري، وإخراج محمّد لطفي