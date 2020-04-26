عودة مؤسفة لتشطير اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تولي الإدارة الذاتية للجنوب العدني بشكل منفرد
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جرينتش+2 04:11
إسرائيل تحتجز 450 مليون شيكل من أموال سلطة عباس لحساب اهالي “ضحايا” العمليات الفدائية

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