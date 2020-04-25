لجنة الأوبئة تناقش عودة العمل تدريجيا والسماح بحركة المركبات بدءا من الأسبوع المقبل

كشف عضو لجنة الاوبئة الوطنية الدكتور بسام حجاوي عن مناقشة اللجنة لعدة مقترحات منها؛ عودة العمل بشكل تدريجي والسماح بحركة المركبات بدءاً من تاريخ 5/2 الاسبوع المقبل.

وفي التفاصيل قال الحجاوي ليومية الغد، إن اللجنة ناقشت عودة عمل قطاع النقل العام وهو مرتبط بعودة العمل التدريجي في القطاعين العام والخاص والسماح بالتنقل بالمركبات وشروط فتح العيادات الخاصة.

وأكد الحجاوي ان عودة فتح بعض القطاعات مشروطة بالمنحنى الوبائي للفيروس والإجراءات الوقائية السليمة وتحت طائلة المسؤولية، مشيرا ان الوضع للأسبوع الماضي مبشر بالخير كما الأسبوعين الماضيين الذين لم يتعدى معدل الإصابات فيهما ال٣٥ إصابة.

واكد الحجاوي على عدم إمكانية عودة الدراسة للمدارس والجامعات،والصلاة في المساجد خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان اللجنة لا تمانع في عمل اي قطاع ولكن ضمن اجراءات وقائية مشددة.