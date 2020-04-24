أجواء حارة وجافة ومغبرة اليوم الجمعة تتحول الى باردة غدا

تتأثر المملكة بمنخفض خماسيني اليوم الجمعة، حيث يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبياً وجافة ومغبرة في كافة مناطق المملكة، مما يؤدي الى تدني بمدى الرؤية، ويتوقع ان تشهد المناطق الصحراوية خاصة في ساعات ما بعد الظهر عاصفة رملية تؤدي إلى انعدام بمدى الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين (40-60) كم/ساعة ويتوقع ليلاً تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً .

ويطرأ يوم غد السبت انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بمثل الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، والاجواء باردة نسبياً بشكل عام وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية،والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الاجواء يوم الاحد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق مائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتسقط بإذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار بمناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 13وفي المناطق الشمالية 28- 13، وفي المناطق الجنوبية 31-10 وفي العقبة 40- 20درجة مئوية.

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