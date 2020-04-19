مقدمات حرب اهلية.. ترامب يدعو انصاره إلى التمرّد واقتناء السلاح لـ"تحرير" ثلاث ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي/ فيديو
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جرينتش+2 01:32
وزارة الصحة تنشر تعليمات عامة للطبخ للتخلص من الفيروسات والجراثيم

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