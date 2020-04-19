وزارة الصحة تنشر تعليمات عامة للطبخ للتخلص من الفيروسات والجراثيم

نشرت وزارة الصحة تعليمات عامة للتخلص، في عملية الطبخ، من الفيروسات والجراثيم، مؤكدة أن الفيروس لا ينتقل من خلال الطعام.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ضرورة التأكد من استواء اللحوم والدجاج على درجة حرارة 82 درجة مئوية، مؤكدة أنه يجب الطبخ على درجات حرارة لا تقل عن 63 – 70 درجة مئوية لمدة 3 دقائق.

وبيّنت ضرورة اتباع خطوات السلامة الصادرة عن منظمة الغذاء والدواء؛ كالفصل والتبريد وتنظيف وتعقيم كل الأسطح المستخدمة في عملية الطبخ من خلال الكحول الطبي.

وحذرت الوزارة من ترك الأطعمة خارج الثلاجة لمدة تزيد عن ساعتين؛ حتى لا تتكاثر البكتيريا والفيروسات.

ودعت الوزارة لاستخدام الملح والخل في عملية تعقيم الخضار والفواكة، موضحة أنه لكل كوب ماء؛ ملعقة طعام ملح وملعقتين خل؛ بالإضافة لعدم استخدام لوح تقطيع واحد لأنواع الأطعمة المختلفة.