مقدمات حرب اهلية.. ترامب يدعو انصاره إلى التمرّد واقتناء السلاح لـ"تحرير" ثلاث ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي/ فيديو
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دار الإفتاء المصرية تعبر صلاة الجماعة على اسطح المنازل غير جائزة لانها تعرض الناس لخطر الإصابة بالكورونا

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