ضمن خطة من ثلاث مراحل.. ترامب يعلن إعادة فتح الاقتصاد الامريكي تدريجيا ابتداء من اليوم الجمعة
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جرينتش+2 02:38
منع الدخول والخروج من المخيمات بالاردن إلا للضرورة، ومسح عشوائي لـ”الأزرق”

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