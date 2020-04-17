جابر يعلن اليوم الجمعة عن شفاء 6 حالات مقابل 5 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 407
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جرينتش+2 12:02
الأحزاب السياسية وسلطة إعادة التوزيع في الدولة اللبنانية

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