الملك يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات
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جرينتش+2 08:22
النيابة العامة تقرر ملاحقة كل شخص وقع على تعهد بحجر نفسه ولم يلتزم به

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