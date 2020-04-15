العضايلة: الإعلان عن إعادة فتح منشآت مناطق محددة الأسابيع المقبلة

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الحظر الشامل الذي طُبق في الممكلة عدة مرات، مجدي للتوسع في عمليات الفحص وعمليات التعقيم.

وأشار العضايلة في حديثه لبرنامج “قابل للنقاش” عبر قناة “دبي”، إلى أن توفر أكثر من 160 ألف شريحة فحص لفيروس كورونا ساعد في توسع عمليات الفحص العشوائي.

وكشف العضايلة أنه سيتم إعادة فتح المنشآت كافة في مناطق محددة سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، حيث ستكون الحركة فيها مسموحة.

وأوضح العضايلة أن الأردن سمح لأكثر من 50% من القطاعات الصناعية للعودة إلى العمل تدريجيا ضمن معايير صحية صارمة، مضيفا أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن المزيد من هذه القرارات التي ستسمح للمزيد من المنشآت بفتح أعمالها بالحد الأدنى من العمالة.

وقال العضايلة إن “التحدي الأهم في هذه الأزمة هو الوضع الاقتصادي، فالاقتصاد أكبر متضرر”، مؤكدا أن “هذا القطاع سيحتاج لوقت كبير لمعالجته إلا أن أولوية الحكومة الآن صحة المواطن”.

وأضاف العضايلة أن الأردن اتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، مشيرا إلى تقديم دعم بقيمة 700 مليون دولار لتمويل الشركات دون فوائد من خلال البنك المركزي.

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان اليوم عن دعم لـ200 ألف أسرة من فئة عمال المياومة، من قبل صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى خطة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم شركات القطاع الخاص المتضررة والتي لن تتمكن من دفع رواتب عامليها لشهري نيسان الجاري وأيار القادم.

وقال العضايلة “الأمور في الأردن تسير بشكل إيجابي، لكن لا أستطيع أن أجزم بأن الأمور تحت السيطرة، هذا أمر سابق لأوانه”.

وأشار إلى أن استمرار انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس يوميا سيؤدي إلى تعادل؛ ما بين حالات الشفاء وحالات الإصابة.

وأضاف أن الأردن يتبع البروتوكول العالمي في علاج الفيروس، وليس هناك أي علاج خاص في الأردن، مبينا أنه “تم استخدام عقار الملاريا على بعض الحالات وأثبت فعاليته على البعض، إلا أن الأطباء يقولون إنه قد لا يكون كافيا”.