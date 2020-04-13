وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 14 حالة مقابل اصابتين جديدتين فقط بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 391
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هوس الامبريالية.. ترامب يوقع وثيقة لغزو الفضاء واستعمار القمر

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