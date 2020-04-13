انسجاماً مع إجراءات البنك المركزي.. جمعية البنوك تقرر تخفيض أسعار الفائدة

قالت جمعية البنوك، اليوم الاثنين، انه انسجاماً مع إجراءات البنك المركزي الاردني لاحتواء تداعيات فايروس كورونا وللتخفيف على مختلف القطاعات الاقتصادية واستجابة لقرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفوائد على أدوات السياسة النقدية التي اجراها خلال شهر آذار الماضي وآلية تنفيذها بالسرعة الممكنة، وفي ضوء المشاورات التي عقدت بين البنوك والبنك المركزي، فان جمعية البنوك تعلن التزامها بتخفيض أسعار الفوائد على مختلف التسهيلات القائمة وعلى النحو التالي:

أولًا : تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة بما مجموعه 1.5 % في نهاية الشهر الحالي، وبغض النظر عن موعد اعادة تسعير تلك التسهيلات الدوري المنصوص عليه في عقود الائتمان

ثانيا: تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بما مجموعه 1.5 % في نهاية الشهر الحالي ولا يشمل ذلك برامج التمويل المقدمة بأسعار تفضيلية من البنك المركزي.

ثالثًا: تخفيض أسعار الفائدة لافضل العملاء بما مجموعه 1% اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وتأتي هذه القرارات انسجامًا مع المبادرات المختلفة التي قامت بها البنوك لدعم الجهد الوطني في احتواء الآثار السلبية لفايروس كرونا .

هذا وستقوم البنوك باعلام عملائها بتفاصيل هذا التخفيض على أسعار الفوائد.

وتؤكد جمعية البنوك انها مستمرة أيضا بتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك من خلال البرامج التي اطلقها البنك المركزي لهذه الغاية، ومنها برنامج دعم القطاعات الاقتصادية البالغ 1.2 مليار دينار والبرنامج الأخير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ حجمه 500 مليون دينار.