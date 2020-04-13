اطلاق منصة لاستقبال طلبات المطاعم الراغبة في تقديم خدمة التوصيل للمنازل

قالت وزيرة السياحة الآثار مجد شويكة، إنه سيتم السماح للمطاعم بتقديم خدمة توصيل الطعام إلى المنازل أو خدمة المناولة، من المطعم المصرح له من قبل الجهة المختصة، بعد تطبيق الإجراءات والشروط المعتمدة في دليل الإجراءات والمعايير للمطاعم بجميع فئاتها، والذي وافقت عليه لجنة الأوبئة.

وأضافت شويكة خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، أنه تم اعتماد عدة شروط للسماح لكافة المطاعم بتقديم خدماتها عبر التوصيل (ديلفري) أو الاستلام، بعد التشاور مع وزارتي الإدارة المحلية والصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى ولجنة الأوبئة وهي: خضوع العاملين في سلسلة توريد خدمة الطعام لفحص كورونا، والالتزام بشروط التعقيم والوقاية والسلامة المهنية، وتحديد عدد العمال المسموح لهم بالعمل ضمن المنشأة الواحدة من 20 – 30 بالمئة من العدد الأصلي.

وقالت، إن من شروط تأهيل المطاعم أيضاً، التفتيش المسبق للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة من قبل وزارة السياحة والجهات المعنية، وتحديد أوقات الخدمة من الساعة 10 صباحاً ولغاية 6 مساءً، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط، وتقديم وجبات الطعام المطهي على درجات عالية فقط.

وأشارت شويكة إلى أن وزارة السياحة أطلقت منصة www.delivery.mota.jo، لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل والمناولة، وفق الاشتراطات والإجراءات الموجودة في دليل ارشادات وإجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت أن الدليل ينظم كافة عناصر سلسة توريد الخدمة وإجراءات السلامة حتى وصولها للمستهلك، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطن، مؤكدة أن الدليل يسمح لجميع المطاعم في المملكة التي تنطبق عليها الاشتراطات والإجراءات بتقديم خدمة توصيل الطعام للمنازل، شريطة موافقة الجهة التي رخصتها.

وأوضحت شويكة، أن عملية طلب الطعام من المطاعم التي توافق الجهة المختصة على طلبات تقديمها، ستتم من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالمطعم، أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر، أو مناولة الطعام مباشرة من خلال السير على الأقدام واستلامه جاهزاً فقط.

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