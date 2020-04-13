استقالة وزير الداخلية التركي تكشف عن صراعات مراكز القوى في محيط أردوغان ودور صهره "براءت ألبيرق" في تأزيمها
أهم العناوين
جرينتش+2 02:03
استقالة وزير الداخلية التركي تكشف عن صراعات مراكز القوى في محيط أردوغان ودور صهره “براءت ألبيرق” في تأزيمها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني