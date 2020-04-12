وصفتهم بالبيادق في يد ابن سلمان.. هجمة تركية ضارية على علماء السعودية

لأول مرة في التاريخ.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" بجميع الولايات المتحدة بعدما تكبدت أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها بالعالم
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