لأول مرة في التاريخ.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" بجميع الولايات المتحدة بعدما تكبدت أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها بالعالم
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جرينتش+2 10:01
لحرق اوراقه الانتخابية.. موظفة سابقة تتهم بايدن بالتحرش الجنسي قبل 17 عاما

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