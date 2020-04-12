ضبط شخص يقلد منتجات طبية معقمة في لواء الرصيفة

القت مرتبات الأمن الوقائي القبض على شخص يقلد منتجات طبية معقمة، في عبوات تحمل علامات تجارية لشركات معروفة بدون ترخيص.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن العاملين في الأمن الوقائي، تمكنوا من ضبط هذا الشخص بعد متابعة المعلومات الواردة، حيث تمكنت فرق الأمن الوقائي المختصة من ضبط المشتبه به في شقة سكنية في لواء الرصيفة، عثر بداخلها على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة، ومعدات يتم استخدامها لمزج المواد وتصنيعها، إضافة إلى عدد كبير من العبوات الفارغة، والصناديق المعدة للتعبئة والتوزيع على المحال التجارية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبوشر بالتحقيق.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة