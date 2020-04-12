حصول 2676 مركبة على تصريح خدمة التوصيل المنزلي

وزير الصحة يعلن اليوم الاحد عن شفاء 24 حالة مقابل 8 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 389
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