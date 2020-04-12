السعودية تحجب موقعي وكالة الأناضول وقناة TRT التركيين

حجبت السعودية، في ساعة متاخرة من ليل امس السبت، الموقع العربي لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية، والقناة الرسمية “تي آر تي عربي”، بسبب إساءاتهما للمملكة.

وأفادت وسائل إعلام تركية، وناشطون سعوديون، أن الوصول للنسخة العربية من موقع وكالة “الأناضول” التركية وموقع القناة توقف، مساء السبت في المملكة، فيما يبدو أنه حظر من قبل وزارة الإعلام.

وأكد مغردون سعوديون، بينهم نخب معروفة، نبأ حجب موقع الوكالة والقناة في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صوراً لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام تقول إن الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة.

ولم تعلن وزارة الإعلام السعودية عن حجب الموقع، رسميا، حتى الآن.

وكانت “الأناضول” قد كررت خلال الفترة الأخيرة، نشر تقارير تنتقد ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، خاصة مع تصاعد الأزمة بين الرياض وأنقرة، بسبب تداعيات اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان أحدث تقارير “الأناضول” المناهضة للرياض، بتاريخ امس السبت، عندما انتقدت من وصفتهم بـ”علماء عهد بن سلمان”، وقالت إن مصداقيتهم ضائعة بعد نشاطهم في إصدار “فتاوى على المقاس تشرعن قرارات ولي العهد السعودي”. (طالع مختارات في المجد)

وبعد نشر التقرير دشن ناشطون سعوديون حملة لمطالبة سلطات بلادهم بحجب كافة وسائل الإعلام التركية الناطقة باللغة العربية في المملكة.