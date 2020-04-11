المختصون في المجالات الصحية والغذائية يحذرون المواطنين من علاج الكورونا بالطب الشعبي لانه يضاعف خطر الموت
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جرينتش+2 03:57
وزير العمل: عدم السماح بالعمل لن يطول فلدينا خطط تشغيل القطاعات تدريجيا

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