المختصون في المجالات الصحية والغذائية يحذرون المواطنين من علاج الكورونا بالطب الشعبي لانه يضاعف خطر الموت
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جرينتش+2 07:06
رب ضارة نافعة.. فيروس كورونا يرعب المجرمين ويضطرهم لملازمة بيوتهم

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