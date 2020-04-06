“ذبحتونا” تدعو وزارة التربية لمراقبة أداء المدارس الخاصة بشأن التعليم عن بعد

طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة التربية والتعليم، بمراقبة أداء المدارس الخاصة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، خاصة في ظل محاولة بعض هذه المدارس استغلال غياب الرقابة الحكومية عليها لأهداف غير تعليمية أو تربوية.

ولفتت “ذبحتونا” إلى بدء قيام بعض هذه المدارس باعتماد علامات الفترة الثانية دون إجاء اختبار ومن على قاعدة اعتماد علامة الفترة الأولى كعلامة للفترة الثانية، وتوزيع تقويم مدرسي ينتهي بموجبه العام الدراسي بتاريخ 23 من الشهر القادم، متجاهلين حالة التعطل التي نعيشها وكأننا ما زلنا في فترة التقويم المدرسي الطبيعي!!

وأكدت الحملة على تفهمها لحجم انشغال وزارة التربية بملف التعلم عن بعد، ومحاولات التعاطي مع الظرف الاستثنائي وغير المسبوق الذي نمر به، وعدم متابعة ومراقبة الوزارة لآليات تعاطي المدارس الخاصة مع ملف التعلم عن بعد، إلا أن بعض هذه المدارس، قامت باستغلال هذا الظرف، وأرسلت لأولياءالأمور التقويم المدرسي المتضمن مواعيد الامتحانات النهائية، والتي تنتهي –بحسب هذه المدارس- قبل عطلة عيد الفطر.

كما اكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” على الآتي:

1_ إن قيام إدارات المدارس الخاصة باعتماد التقويم المدرسي ما قبل “أزمة كورونا”، هو أمر مرفوض. فوزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخولة بإقرار التقويم المدرسي. وفي ظل الأزمة التي نمر بها، وتعطيل المدارس منذ أكثر من ثقلاثة أسابيع، فإن الوزارة –بالضرورة- ستعيد النظر بهذا التقويم.

2_ إن اعتبار بعض المدارس الخاصة أنها أنجزت تدريس المواد لطلبتها عبر التعلم عن بعد، والطلب منهم الاستعداد للامتحانات النهائية، هو استخفاف بعقول الطلبة وأهاليهم. فهل التقويم المدرسي في الظروف العادية سيبقىكما هو في هذه الظروف الاستثنائية؟ وهل التعلم عن بعد قادر على السير قدمًا في ا لمناهج المدرسي كما كان الحال في التعليم المباشر؟

3_ إن إدارات هذه المدارس الخاصة –والتي ما زال عددها محدودًا- لم توضح لنا الآلية التي ستتبعها في عملية إجراء الاختبارات النهائية في حال استمر تعطيل المدارس. علمًا بأنه لا يوجد أية آلية يمكن اتباعها لإجراء الاختبارات عن بعد، دون أن تمس أسس النزاهة والضبط.

4_ إننا نخشى أن تقوم بعض المدارس الخاصة بالضغط على وزارة التربية لتمرير التقويم المدرسي كما هو، دون تمديد الفصل الدراسي، لغايات ضبط النفقات في مقابل مطالبة هذه المدارس لأولياء الأمور بدفع كافة الرسوم الدراسية.

وفي الختام، طالبت “ذبحتونا” وزارة التربية بتوجيه كتب رسمية إلى المدارس الخاصة تتمثل بوقف أية اختبارات للطلبة، وتطبيق الآلية التي اتبعتها الوزارة بالاكتفاء باختبارات تقييمية لا يتم احتسابها. كما نطالب الوزارة بمخاطبة إدارات المدارس بعدم نشر أبة قرارات تتعلق بالتقويم المدرسي إلى حين أن يصدر قرار رسمي من قبل الوزارة لكيفية التعاطي مع عطلة “الكورونا”.

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