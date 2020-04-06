البحث الجنائي يعيد 39 الف دينار تمت سرقتها في اربد

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من إعادة مبلغ 39 الف دينار لصاحبها، والقبض على شخص قام بسرقتها من داخل منزله في محافظة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إن احد الاشخاص تقدم بشكوى للبحث الجنائي في محافظة اربد عن قيام شخص مجهول بالدخول إلى منزله اثناء غيابه وسرقة 39 الف دينار من داخله.

واضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على أحد الاشخاص بارتكاب السرقة، والقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بالدخول للمنزل بعد علمه انه لا يوجد احد داخله وسرقة مبلغ 39 الف دينار، وبدلالته ضبط كامل المبلغ المسروق وسيتم تحويل القضية

مشاركة 0 مشاركة مشاركة