كورونا يفاقم ازمة جيش اردوغان بشمال سوريا ومرتزقته المهزومين في ليبيا وحزبه العاجز عن احتواء الوباء داخل تركيا
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جرينتش+2 02:25
ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل إلى 51 حالة، والإصابات 8611 اصابة

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