ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل إلى 51 حالة، والإصابات 8611 اصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة مريضين آخرين بفيروس كورونا لديها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 51 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 8611 اصابة، حالة 141 منها خطيرة، ومن بين المصابين 107 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام ان 191 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 7643 بالطفيفة، بينما تماثل 585 شخصًا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 763 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5279 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 875 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 1058 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.