المناضل القومي المخضرم ضافي الجمعاني في ذمة الله

انتقل الى رحمته تعالى، فجر اليوم السبت، المناضل القومي الأردني الكبير، ضافي الجمعاني، بعد حياة حافلة بالمواقف المشهودة والاعمال الجليلة.

وولد الجمعاني عام 1927 في مدينة مأدبا، وينتسب إلى عشيرة الجماعين من بني حميدة.

توفي والده وهو في الثانية من عمره، إلا أن عمه تولاه وأشرف على تربيته وتعليمه. تلقى الجمعاني تعليمه الابتدائي في مدرسة مأدبا حتى الصف الرابع ثم انتقل لمتابعة دراسته الثانوية في مدرسة المطران في عمان.

والتحق الجمعاني في الجيش العربي الأردني عام 1948 برتبة مرشح، وتابع دراسته العسكرية في بريطانيا.

تسلَّم ضافي قيادة بطارية مدفعية عام 1953. إنضم إلى حركة الضباط الأحرار الأردنيين. كذلك فقد إنضم إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي في آذار عام 1956، وأصبح عضوا في اللجنة العسكرية التابعة للقيادة القُطرية.

تولى قيادة تنظيم الصاعقة الفدائي عقب عدوان حزيران، ثم اودع سجن المزة بدمشق مطولا، بسبب معارضته للحركة التصحيحة لحزب البعث التي قادها الرئيس حافظ الأسد عام 1970.. رحمه الله.