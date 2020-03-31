انقلاب عالمي.. ترامب يكشف اليوم عن مساعدة روسيا والصين للولايات المتحدة في محاربة فيروس كورونا
أهم العناوين
جرينتش+2 01:50
جراء فتوى من حاخام خرف.. إصابات فيروس كورونا أكثر انتشاراً بين “المتعصبين دينيا” في إسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني