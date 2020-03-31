الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدو في سماء حمص/ فيديو

حمص- سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ شرق حمص وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأنه “في تمام الساعة 25ر20 من مساء اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها”.

وكانت دفاعاتنا الجوية تصدت في الخامس من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى ومنعت الصواريخ المعادية من الوصول إلى أهدافها.

كما أفاد مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك”: عن قيام المضادات الجوية بإسقاط عدد من الأهداف المعادية في سماء مدينة حمص ومحيطها، وسط البلاد.

قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى في تصريح خاص لـ “سبوتنيك”: “صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجمهورية اللبنانية محاولة استهداف أحد مواقعنا العسكرية في ريف حمص الشرقي وتم تدمير معظمها قبل وصولها إلى هدفها”.

وأضاف المصدر: “العدوان الإسرائيلي تم على أحد المقار العسكرية بريف حمص وتم على موجتين الأولى بـ 8 صواريخ والثانية بـ 4 صواريخ ويجري العمل حاليا على حصر الأضرار”.