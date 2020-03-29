وزير الصحة يعلن اليوم الاحد تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد الإصابات الى 259 اصابة
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جرينتش+2 12:24
رئيس الوزراء يقرر استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين بدءا من يوم الاربعاء المقبل

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