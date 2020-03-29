رئيس الوزراء يقرر استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين بدءا من يوم الاربعاء المقبل

قال وزير الاعلام أمجد العضايلة، إن جلالة الملك شدد على عدم التهاون مطلقاً بخصوص أي تجاوزات قد تحدث، مؤكداً أنّ الجمـيع سواسية تحت مظلّة القانون، وأن على الجهات المختصّة تطبيقه على الجميع دون محاباة، حتّى وإن كان أقرب الناس لجلالته.

وأضاف الوزيرن خلال إيجاز صحفي، مساء الأحد، أنه وخلال الأيّام الماضية لمسنا التزاماً نسبيّاً من المواطنين بتعليمات حظر التجوّل، يعكسه انخفاض أرقام المركبات المخالفة التي تمّ ضبطها اليوم، والتي لم تتجاوز مئتي مركبة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وبين أن هذا الأمر يعكس ارتفاع مستوى الوعي والإدراك لخطر فيروس كورونا، والتزام المواطنين بحظر التجوال.

وقال إن المواطن الأردني أصبح يعتقد 83% من الاردنيين أن فيروس كورونا خطير ومضر وغير عادي، بحسب دراسة صادرة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية .

وأشار إلى أن هذا المؤشر، يظهر ارتفاع مستوى الوعي بخطر الفيروس مقارنة بالأيام الماضية، التي كان فيها 33% من أفراد مجتمعنا لا يأخذون خطورة المرض بجدية.

وقال الوزير إن رئيس الوزراء قرر الاستمرار بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من نيسان، ولمدة أسبوعين (أي حتى منتصف نيسان القادم)،

واضاف: يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي تمّ تحديدها من الوزير المعني، كما تستثنى القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي تمّ تحديدها بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي، بالاضافة إلى استثناء القطاع الصحّي كاملاً بشقّيه: العام والخاصّ.

وأكد الوزير العضايلة، أن غالبيّة الأردنيين يعتقدون بأنّ الإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها الحكومة كانت فاعلة وضروريّة، وهذه الثقة محطّ تقدير ومسؤوليّة، تدفعنا إلى الاستمرار بأداء واجبنا، خدمةً لكم ومن أجمل حمايتكم.