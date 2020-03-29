السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية "حوثية" فوق الرياض وجازان تسببت شظاياها باصابة شخصين بجراح / فيديو
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اختصار فعاليات “يوم الارض” غدا بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اسرائيل الى 3865

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