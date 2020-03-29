اختصار فعاليات “يوم الارض” غدا بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اسرائيل الى 3865

ارتفع عدد المصابين بكورونا في اسرائيل، اليوم الاحد، الى 3865 مصابا، وعلم ان 66 منهم بحالة خطيرة ، فيما توفي حتى الان 13 مريضا، حيث اعلن ظهر اليوم عن وفاة رجل في ال92 من العمر في مستشفى شاعري تسيديك باورشليم لقدس من جراء اصابته بالفيروس، في حين تعافى 89 مريضا حتى الان

نشاطات “يوم الارض” داخل المنازل

هذا وقد أعلن رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، محمد بركة، ان نشاطات يوم الارض الذي يصادف غدا ستقتصر هذه السنة على الجانب الرقمي والخروج الى اسطح المنازل والشرفات من اجل الحرص على السلامة العامة.

وفي بيان صدر عنه دعا بركة الجمهور الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، متمنيا ان تمر هذه المحنة على خير.

ومن تداعيات الازمة ايضا،مطالبة عدد من سكان مدينة رامات غان بإقامة سياج بينها وبين مدينة بني براك بسبب تفشي وباء الكورونا فيها.

ويذكر ان اغلبية سكان المدينة الموبوءة من التيار المتشدد دينيا، ولم يمتثلوا في بادئ الامر لتعليمات وزارة الصحة، غير ان رئيس بلدية رامات غان كرميل شاما هاكوهين، انه لن يقدم على إقامة سياج.

شح اجهزة التنفس الاصطناعي لدى السلطة

وعلى صعيد الضفة الغربية، قالت مصادر طبية فلسطينية وإسرائيلية ان هناك في المستشفيات الفلسطينية 205 أجهزة تنفس صناعي فقط، فيما يبلغ عدد السكان نحو مليونين ونصف مليون شخص.

وأضافت المصادر لصحيفة “هاريتس” انه بسبب النقص في فحوص تشخيص كورونا، فقد اُجري في الضفة حتى الان 5600 فحص فقط .فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا 104 فلسطينيين.