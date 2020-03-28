وزير الصحة يعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بالكورونا الى 246 .. وخروج المحجور عليهم من الفنادق بعد غد الإثنين

عمان 28 آذار (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليصبح العدد الكلي للمصابين في المملكة 246 حالة.

وقال وزير الصحة، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن الحالات الـ11 الجديدة توزعت كما يلي:5 حالات من محافظة اربد وحالة مخالطة لأحد المرضى وحالة مخالطة لابنتها القادمة من النرويج و3 حالات من أحد الفنادق منها حالتان قدمتا من بريطانيا وحالة قدمت من بغداد وحالة أخرى يتم الاستقصاء عنها من حيث مصدر العدوى والبحث عن المخالطين.

وأشار الدكتور جابر إلى أن الحالات الـ 246 موزعة على 17 حالة في مستشفى الملكة علياء و76 حالة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي و125 حالة في مستشفى الأمير حمزة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تم إخراجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء بلغ 18 حالة 17 حالة من مستشفى الأمير حمزة بما فيها الحالة الأولى وحالة شفاء من مستشفى الملك المؤسس.

وقال وزير الصحة إن 3 حالات من بين الحالات المصابة بالفيروس وضعها حرج اثنتان منها في مستشفى الأمير حمزة والثالثة في مستشفى الملك المؤسس.

وأعلن الدكتور جابر أنه “سيتم إخراج أبنائنا الذين تم وضعهم بالحجر الصحي في فنادق عمان والبحر الميت صباح الاثنين القادم”، محذراً من زيارتهم لأنهم يجب أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، ومؤكداً أن خروجهم لا يعني أنهم 100 بالمئة غير مصابين وإنما يجب حجرهم بالمنزل.

وقال “أرجو من أهلهم وأصدقائهم أن لا يقوموا بزيارتهم لمدة أسبوعين حيث سيتم إعطاؤهم تعليمات بالاتصال بنا في حال ظهور أي أعراض، وهذا زيادة في الحرص وهذا هو البرتوكول العالمي وعلينا جميعا الالتزام به”.

ولفت وزير الصحة إلى أنه تمت زيادة عدد فرق التقصي حيث تمت زيادتها في محافظة اربد إلى 25 فريقاً مثلما تمت زيادة عدد الفحوصات المخبرية بشكل كبير، متقدما بالشكر لجميع المتطوعين من الأطباء الذين يقدمون المساعدة في هذا المجال.

وبشأن بعض البؤر التي ظهرت في عمان، أكد أنه عندما نجد زيادة في أعداد المصابين في أحد الأماكن فإننا نبلغ الجهات الأمنية لحصر المنطقة للتأكد من المكان والمخالطين لهم وذلك زيادة في الحرص على المواطنين.

وشدد وزير الصحة على أن انخفاض أعداد الحالات لهذا اليوم لا يعني التخفيف من الالتزام بتعليمات الحجر وانما زيادة فيها، مضيفاً “لن نرتاح أبداً إلى أن يصل عدد الحالات إلى صفر ولعدة أيام لا تسجل بها حالات حتى نستطيع أن نتغلب على هذا المرض ونحن دولة انموذج في المنطقة والعالم وبتعاونكم جميعا سنتغلب عليه”.

وقال وزير الصحة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع جميع الإجراءات التي نقوم بها، وجلالته يدعمنا بجميع المواد التي نحتاجها وغير متوفرة لدينا، مؤكداً “إننا نعمل ليل نهار للتخلص من هذا المرض”.



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