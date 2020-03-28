وزير الصحة يعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بالكورونا الى 246 .. وخروج المحجور عليهم من الفنادق بعد غد الإثنين
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جرينتش+2 09:31
وزير الصحة يعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بالكورونا الى 246 .. وخروج المحجور عليهم من الفنادق بعد غد الإثنين

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