رحيل المناضلة الاردنية “الفتحاوية” تيريزا هلسة اليوم السبت

انتقلت الى رحمته تعالى، صباح اليوم السبت، المناضلة الأردنية ابنة حركة فتح تيريزا هلسة عن عمر يناهز 66 عاماً.

الناضلة هلسة، ولدت في مدينة عكا لعائلة مسيحية، ووالدها اسحاق هلسة، من مدينة الكرك الاردنية وصل إلي فلسطين في العام 1946، وتزوج من نادية حنا من مدينة الناصرة.

برز اسمها عام 1972 عندما شاركت في خطف طائرة متجهة إلى مطار اللد وأصبح ركابها ال 140 رهائن.

وهدفت عملية الخطف آنذاك إلى المبادلة بأسرى أردنيين وفلسطينيين في سجون الاحتلال كما أصابت كتف رئيس الوزراء الإٍسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو أثناء اعتقالها من قبل جيش الاحتلال ا.

أفرج عن المناضلة تيريزا هلسا في عام 1983 وأكملت حياتها في الأردن.. رحمها الله.