في مبادرة نوعية حافلة بالدلالات.. ابن زايد يهاتف الاسد معلناً ان سوريا لن تبقى وحيدة في هذه الظروف الوبائية الحرجة
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جرينتش+2 01:31
دراسة صينية حديثة عن كورونا تثير هلع الرجال لأنها تخص رجولتهم

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