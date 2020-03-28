الحكومة تطلق منصة مونة الإلكترونية لخدمات التوصيل الى لمنازل بدءاً من صباح اليوم السبت

تُطلق الحكومة ، اليوم السبت، منصة مونة (www.mouneh.jo) وهي دليل للشركات والتطبيقات المُرخصة والمُزودة لخدمات توصيل السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة.

وتحتوي المنصة على فئتين رئيسيتين وهما التطبيقات الذكية والمتاجر الإلكترونية التي يُمكن إجراء عمليات الطلب الإلكتروني من خلالها أو عبر الاتصال وتوفر عملية التوصيل إلى المنازل، فيما الفئة الأخرى عبارة عن قائمة بأسماء البقالات والمتاجر التموينية المُنتشرة في محافظات المملكة والتي يُمكن أن تقوم بإيصال السلع إلى المناطق القريبة منها داخل الأحياء إن توفرت.

كما تضم المنصة أسماء ومعلومات التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المُرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لغايات التوصيل المنزلي، علماً بأن أي تطبيقات غير موجودة في المنصة هي غير مُرخصة أو مُعتمدة في الوقت الحالي.

وسيتم خلال الأيام المقبلة تقييم التجربة وإضافة أو إيقاف بعض الآليات المُتبعة بحسب أحدث التطورات والتجربة الميدانية.

وسيسمح لمحال السوبر ماركت والهايبر ماركت التوصيل للمنازل من خلال سياراتها المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال الشركات المرخصة لخدمة التوصيل، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً يومياً، علماً بأنه سيتم استبدال الدفع النقدي بالدفع الرقمي قريباً عبر آلية سيتم إعلانها في وقت لاحق.

وعممت الحكومة على مزودي الخدمة دليلاً صحياً شاملاً للسلامة العامة يتوجب اتباعه أثناء عمليات التزويد للمنازل سيخضع للرقابة الدورية من فرق مُتخصصة.

يُذكر أن المنصة قد تم تطويرها برمجياً وإلكترونياً بعمل تطوعي من فريق شركة “طقس العرب” التقني الذي يمتلك خبرة في المجال الرقمي والتقني وفي استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين.

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