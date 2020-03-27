وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة تسجيل 23 حالة جديدة بالكورونا مقابل مغادرة 16 مصاباً المستشفى بعد تماثلهم للشفاء
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المركزي يسمح للبنوك استقبال التجار غدا السبت والمواطنين الاحد

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