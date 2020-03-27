المركزي يسمح للبنوك استقبال التجار غدا السبت والمواطنين الاحد

قرر البنك المركزي السماح للبنوك غدا السبت بتقديم خدمات الإيداع والسحب خدمة للقطاع التجاري من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من خلال الفروع التي يحددها البنك.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، انه تقرر فتح البنوك أمام المواطنين اعتبارا من يوم الاحد بحيث يسمح لكل بنك بفتح فرع واحد فقط بكل محافظة وفرعين بالعاصمة عمان.

وأكد فريز، ان الأهمية الان هي سلامة المواطن وصحته من خلال الابتعاد عن التجمعات، مشيرا الى انه تم الطلب من البنوك اتخاذ اجراءات احترازية تحافظ على سلامة المواطنين والموظفين.

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