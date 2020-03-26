الحوثي يعرض على السعودية الإفراج عن أحد طياريها و 4 من ضباطها الأسرى مقابل افراجها عن المعتقلين من حركة حماس
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جرينتش+2 11:42
وحدة الجرائم الالكترونية تتابع مروجي اشاعات حول حظر التجول

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