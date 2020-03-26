وحدة الجرائم الالكترونية تتابع مروجي اشاعات حول حظر التجول

تابعت وحدة الجرائم الالكترونية التحقيق في تسجيلات صوتية لاشخاص روجوا عبرها اشاعات حول فرض حظر تام للتجول، لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي تتابع التحقيق في تسجيلات صوتية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص روجوا خلالها اشاعات حول فرض حظر تام للتجول في الايام المقبلة، لتحديد هوياتهم وضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين اعتماد ما يصدر من تصريحات صادرة عن الجهات الرسمية بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، حيث يتم اصدار بيانات دورية ويومية حولها، وعدم المساهمة بنشر الشائعات التي لا اساس لها من الصحة وترويجها، راجياً من الجميع التحلي بالحس الوطني والقيام بالدور الايجابي في ظل ما نمر به من ظروف تستلزم منا جميعاً الوقوف سوياً ورفع مستوى الوعي وعدم تصديق كل ما يتم تداوله او نشره دون التحقق والتوثق منه.

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