جابر: اكتشاف ٤٠ حالة جديدة من فيروس كورونا بالاردن اليوم الخميس وبما يرفع عدد المصابين الى 212

عمان 26 اذار( بترا ) – اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى 212 .

واشار وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات ان الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة اربد و 14 حالة في محافظة العاصمة من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم بالحجر .

وشدد الدكتور جابر على ان هذا الارتفاع المفاجىء في الاعداد مؤشر خطير ونحن امام مفترق مهم في طريقة واسلوب معالجتنا لهذا المريض .

واكد وزير الصحة ان معالجة المرض والقضاء عليه تعتمد علينا جميعا مضيفا ” اذا جلسنا والتزمنا في البيوت لمدة اسبوعين وهي مدة حضانة المرض ، فالمرض ينشف ويموت ” .

ودعا المواطنين المضطرين للخروج في الاوقات المحددة الى الابتعاد عن الاشخاص في السوق لمسافة امنة تقدر بمترين حتى نحمي بعضنا مؤكدا ان من يغرد خارج السرب سيسهم في القضاء على افراد وربما اسر .

وقال وزير الصحة ” التمرد الان ليس من الرجولة بشيء ، ” فعندما لا تجد سريرا في مستشفى لابنك او امك كما شاهدنا في دول اخرى ستفقد رجولتك ” .

وتابع ” شاهدنا في دول عظمى المرضى في ” الكورودورات ” والساحات ونحن لن نسمح بهذا ويجب ان لا نسمح لاي شخص تخريب جهد كل الناس ” مؤكدا ان 90 بالمائة من الناس ملتزمون ويجب ان نكون جميعا ملتزمون وان وقوفنا مع بعض في هذه الظروف لمدة اسبوعين ستكون كفيلة بالسيطرة على المرض .

واكد وزير الصحة ” الحل بايدينا ونحن افضل من غيرنا بكثير ، ولكن هذا مؤشر خطير يجب ان ننظر له بعناية ونلتزم جميعا حتى نحمي اولادنا واهلنا جميعا ” .

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