وزير الصحة يعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأردن اليوم الاربعاء الى 172 مصاباً

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الأردن.

وقال الوزير خلال إيجاز صحفي عقده مع عدد من الوزراء، مساء اليوم، إن إجمالي الإصابات في الأردن قد بلغ 172 حالة.

وبين وزير الصحة أن الحالات التي سجلت اليوم كانت لسيدة عراقية، وأردني قادم من سويسرا، و8 أشخاص مخالطين لمريض مصاب، و4 إصابات مخالطة للمرضة في مستشفى البشير، بالإضافة الى 4 حالات جديدة مخالطة لحفل زفاف إربد.

وتمنى وزير الصحةعلى الأردنيين أن لايفشلوا جهد الحكومة العظيم للحفاظ على انفسهم وعلى الوطن.