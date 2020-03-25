وزير الصحة يعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأردن اليوم الاربعاء الى 172 مصاباً
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جرينتش+2 08:34
وزير الصحة يعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأردن اليوم الاربعاء الى 172 مصاباً

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