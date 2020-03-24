قد تستمر في امريكا ثلاثة اشهر.. البنتاغون يكشف ان جائحة كورونا يمكن ان تؤدي إلى انهيار اجتماعي في عدد من الدول
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لتسلية القابعين بمنازلهم..قناة الحياة تذيع مسرحية «العيال كبرت» مساء الجمعة

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