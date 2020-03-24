لتسلية القابعين بمنازلهم..قناة الحياة تذيع مسرحية «العيال كبرت» مساء الجمعة

تذيع شبكة قنوات الحياة المصرية مسرحية العيال كبرت على شاشتها، الجمعة المقبل، فى تمام الساعة 11 مساء، فى ظل مكوث العديد من الأسر العربية فى البيوت، بعد قرار حظر التجول، من أجل تقليل الاختلاط؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

“العيال كبرت” إحدى أشهر المسرحيات الكوميدية المصرية، من بطولة كبار النجوم سعيد صالح، يونس شلبى، أحمد زكى، كريمة مختار، حسن مصطفى، نادية شكرى، إخراج سمير العصفورى، تأليف سمير خفاجى وبهجت قمر.

وتدور أحداث المسرحية حول «كمال» عن طريق الصدفة رسالة غرامية فى حقيبة والده «رمضان السكرى» يعلم فيها نيته الزواج بامرأة أخرى غير والدته وعزمه على الطلاق من والدته فيقرر هو وأخوته، ويعملون جاهدين من أجل ذلك بطرق ظريفة ومسلية، منها محاولة إظهار أن عاطف تم اختطافه حتى لا يترك والدهم البيت، وفى إطار ذلك يتخلص كل منهم من العيوب التى يظن أنها السبب فى هجر والدهم البيت.