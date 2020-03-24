بسبب الحلبة.. لا إصابات بين اليهود اليمنيين بفيروس كورونا في اسرائيل

جائحة فيروس كورونا تتصدر وسائل الاعلام في العالم, تدرس كل الظواهر المتعلقة بها, أحدها ما نشرته وزارة الصحية في الكيان المُسمى “اسرائيل, إذ أذ أعلنت أن اليهود اليمنيين هم أكثر المغتصبين مناعة ضد فيروس كورونا “كوفيد -19” حيث لم تسجل الى الان اي اصابات في صفوفهم بالرغم من أن اعدادهم تقارب ال 400 ألف مغتصب،

وارجعت الوزارة ذلك -وفقا لتقرير اخباري نشرته احدى الصحف الرسمية- إلى كثرة تناول الحلبة كوجبة دائمة في سفرة الطعام لدى اليهود اليمنيين.عملت على تطوير المناعة لدى اليمنيين وراثيا في الجهاز التنفسي ومن خلال الجينات المتوارثة من الاباء فالابناء، في الوقت الذي تشهد “إسرائيل” رعبا ليس له مثيل إزاء انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات علمية حول الفوائد الصحية للحلبة خاصة في مشاكل الانفولزا، فإنها تعمل على ترطيب الحلق وتسكين السعال وطرد البلغم من الرئتين وتجفيفه.

ويفيد مصدر علمي متخصص يتابعه الملايين في العالم ، هو موقع draxe أن الحلبة هي واحدة من النباتات العشبية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة للجسم والبشرة والشعر، مثل السكريات والنشويات والبروتينات والحديد والمغنسيوم والأحماض المتنوعة، وتعمل على تحسين الصحة والتخلص من الالتهابات وتسكين الألم وتفيد الكبار والصغار وخصوصا النساء.

وحسب ما ذكره موقع draxe فإن فوائد الحلبة هى:

فوائد الحلبة للجسم

1: تعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمى، مثل اضطرابات المعدة والإمساك والالتهابات وتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتخلص من التهابات القولون.

2: تحمى مرضى القلب من الأزمات والنوبات القلبية التى يتعرضون لها نظرا لاحتوائها على خصائص مفيدة لصحة القلب.

3:تقلل الالتهابات فى الجسم والتخلص من قرحة الفم والدمامل.

4: تعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل السعال والالتهاب الشعبى والبرد والأنفلونزا.

5:تحتوى الحلبة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تحارب الامراض السرطانية

6:تعتبر الحلبة من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج أمراض الكلى والتخلص من الالتهابات.

7:تحتوى على مضادات الأكسدة التى تكافح الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم.

8:يزيد الرغبة الجنسية وتشمل علاج الفتق وضعف الانتصاب ومشاكل الذكور الأخرى، مثل الصلع فهو يعتبر مكملا غذائيا يشمل العديد من الفوائد.

9: تقلل من التهابات خارج الجسم مثل ألم وتورم العضلات وقشرة الرأس والإكزيما والجروح.

10:تساعد مرضى النحافة على زيادة الوزن وفتح الشهية.

الحلبة للشعر

1: يساعد النساء المرضعات اللاتى يعانين من نقص إمدادات الحليب، فيعمل على تحفيز قنوات الحليب ويزيد من إنتاجه.

2: تساعد على الحد من ألم الدورة الشهرية فهى بديل طبيعى بدلا من العقاقير المسكنة، كما أنها تخفف من أعراض ألم الدورة مثل الغثيان والتقىء والتعب والإغماء.

فوائد الحلبة للبشرة والشعر

1: تمنع ظهور الرؤوس السوداء والبثور والتجاعيد باستخدام ماسك الحلبة مع العسل.

2: تحافظ على نضارة البشرة وتفتيحها كما تعالج الدمامل والحروق والأمراض الجلدية الأخرى.

3: تعتبر مقشر طبيعى للبشرة كما أنها توحد لون البشرة.

4:تعالج القشرة وتنشط الدورة الدموية لفروة الرأس.

5:لها دور فعال فى علاج جفاف الشعر حيث تعتبر من المرطبات الطبيعية للشعر.

6: تمنع تساقط الشعر وتلفه.

نبقى سيئة شكلية واحدة لإستخدام الحلبة وهي أن رائحتها يلتقطها العرق مما يجعل البعض ينفر منها, لكننا أمام مشكلة شكلية مقارنة بفوائدها, يمكن السيطرة عليها باستخدام مزيلات رائحة التعرق من الجسم.