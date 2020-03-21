انطلاق صفارات الانذار صباح اليوم السبت لاعلان حظر التجول، فيما تواصل القوات المسلحة انتشارها بسائر ارجاء الاردن
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جرينتش+2 04:39
“نيوزويك” تشيد بالنبي العربي (ص) وتنصح العالم باتباع تعاليمه لمواجه الأوبئة بالعلم والعقل والايمان

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