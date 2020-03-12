معجبة تقتحم المسرح وتحتضن راغب علامة بطريقة جنونية/ فيديو

أحيا المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا، على مسرح الأولمبيا بفرنسا، قدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياته، وسط حضور جماهيرى كبير ليتحول المسرح إلى تظاهرة حب وفرح من الجاليات العربية، حيث غنى أشهر أعماله مثل “اللى باعنا، اشتقتلك انا، نسينى الدنيا”.

وأثناء الحفل، اقتحمت شابة من الحضور، المسرح، لاحتضان راغب علامة، والذى تفاعل معها، وجعلها تغنى معه إحدى أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

كما نشر علامة صورة وهو يحتضن طفلة على المسرح وكتب “محبّة الأطفال هى المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا.. صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس”.

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان “كان غيرك أشطر” من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

“كان غيرك أشطر” يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

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