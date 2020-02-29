بهدف الابتزاز المالي والضغط السياسي.. اردوغان يعلن دفع اللاجئين السوريين الى التدفق لاجتياز الحدود التركية نحو أوروبا
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جرينتش+2 01:01
تبّت ايدي السلاجقة.. غارة تركية على ريف حلب توقع عدة شهداء من الجيش السوري وحزب الله

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