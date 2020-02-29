بهدف الابتزاز المالي والضغط السياسي.. اردوغان يعلن دفع اللاجئين السوريين الى التدفق لاجتياز الحدود التركية نحو أوروبا
أهم العناوين
جرينتش+2 08:37
إطلاق حملة “صحتنا حق” للتصدي لسياسات خصخصة القطاع الصحي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني